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TRT Haber 11.07.2026 15:36

Kamuda nöbet sistemine uygun esnek kreş dönemi başlıyor

Nöbet usulü ve vardiyalı çalışan kamu personeli için çocuk bakımında yeni dönem başlıyor. Yeni düzenlemeyle 7 gün 24 saat hizmet verebilecek esnek çocuk bakımevlerinin önü açıldı. Ayrıca 30 kamu görevlisinin yazılı talebi halinde kurumlar bakımevi açmakla yükümlü olacak.

Kamuda nöbet sistemine uygun esnek kreş dönemi başlıyor

Nöbet usulü ve vardiyalı çalışan kamu personelinin çocuk bakımındaki yükünü hafifletecek düzenleme yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle 7 gün 24 saat hizmet verebilecek çocuk bakımevlerinin açılmasının önü açıldı.

Düzenleme; doktor, hemşire, polis, asker ve vardiyalı çalışan diğer kamu personelinin çalışma saatleri dikkate alınarak hazırlandı. Bakımevleri, esnek çalışma düzenine uygun hizmet verebilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hazırlanan yönetmelikle çocuk bakımevi açılmasına ilişkin şartlar da kolaylaştırıldı.

30 kamu görevlisinin yazılı talebi halinde kurumlar bakımevi açmakla yükümlü olacak.

Bakımevi açılması için aranan asgari çocuk sayısı 50'den 30'a indirildi.

Yoğun talep olan yerlerde, 30 çocuğun altındaki kontenjanlarda da bakımevi açılabilmesine imkan tanındı.

Düzenlemeyle bakımevlerinin fiziki standartları da güncellendi. Deprem güvenliği kriterleri esas alınırken, çocukların yaş grupları ve personel planlaması gelişimsel ihtiyaçlara göre yeniden düzenlendi.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yeni yönetmelikle 0-6 yaş çocuk bakımevlerinin yaygınlaştırılacağını söyledi.

Göktaş, "Aile yapımızı koruyan, gençlerimizi destekleyen ve nüfus politikalarımızı uzun vadeli bir vizyonla ele alan güçlü bir yol haritası ortaya koyuyoruz" dedi.

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