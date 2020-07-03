Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, hazırladıkları "Güven Toplumunun İnşası/Şiddetin Anatomisi ve Çözüm Yolları" isimli eğitim setiyle şiddeti açığa çıkaran sebepleri, şiddet türlerini ve şiddetin önlenmesine yönelik çözüm önerilerini alanında uzman isimlerin çalışmalarıyla bir araya getirdiklerini belirterek, "Bu projeyle insanımızın şiddetin çeşitli yönlerden sebep ve sonuçlarını bir bütün olarak değerlendirip kavrayabilmesini, böylelikle toplumda bir farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz." dedi.

Gümrükçüoğlu, şiddetin psiko-sosyal, hukuki ve dini yönleriyle değerlendirildiği "Güven Toplumunun İnşası/Şiddetin Anatomisi ve Çözüm Yolları" adlı eğitim setiyle vatandaşlarda farkındalık oluşturmaya yönelik projelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Toplumlar için vazgeçilmez bir ihtiyaç olan toplumsal huzur ve güven idealleri doğrultusunda farklı alanlarla birçok çalışma yaptıklarını ifade eden Gümrükçüoğlu, şiddetin önlenmesi ve engellenebilmesinin de bu alanlardan biri olduğuna işaret ederek, şiddetle mücadelede toplumsal farkındalığın önemini vurguladı.

Şiddeti önlemek için zihinsel dönüşüme ihtiyaç olduğunu belirten Gümrükçüoğlu, şöyle konuştu:

"Sağlıklı bir zihniyet dönüşümü oluşması adına çalışmalarımız söylemlerden ibaret değil. KADEM olarak Türkiye'de bir ilke imza atıyor ve aslen kültürel değerlerimiz arasında da yer alan 'kadının ve erkeğin birbirinin dostu ve yardımcısı' olduğu inancını pekiştiren eğitimler veriyoruz. 'İki İnsan' projemiz bu anlamda göz bebeğimiz. Eğitimlerimize katılan pek çok kadın ailevi sıkıntılarına bu eğitimle çözüm bulduğunu söylüyor. Bununla birlikte şiddete maruz kalan kadınlar ve aileleri, derneğimize ulaşıp hukuki danışmanlık hizmetimizden faydalanabiliyor. Topluma mal olmuş davaların takibine katılarak kamuoyu vicdanını rahatlatan kararların çıkması için çalışıyoruz."

'(Herkese karşı her türlü şiddete son) duruşumuzu güçlendireceğiz"

Şiddeti, "kişilerin karşılaştığı bazı olumsuz durumlarda kendini ifade yöntemi olarak kullandığı marazi davranışlar" şeklinde tanımlayan Gümrükçüoğlu, şiddetin psikolojik, sözel, ekonomik ve fiziksel şiddet olarak farklı türlere ayrıldığını ve kişinin küçük yaşlarda aile içinde şiddet görme, küçük düşürülme, değer görmeme gibi durumlara maruz bırakılmasından kaynaklandığını belirtti.

Gümrükçüoğlu, kadını, erkeği, genci ve yaşlısı ile herkesin huzur içinde yaşadığı, her türlü şiddetin son bulduğu güvenli bir toplum inşa etmenin herkesin sorumluluğu olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bu sebeple biz de üzerimize düşeni yaparak şiddetin psiko-sosyal, hukuki ve dini yönleriyle değerlendirildiği kapsamlı bir eğitim setini yoğun çalışmalar sonucunda bitirdik. 'Güven Toplumunun İnşası/Şiddetin Anatomisi ve Çözüm Yolları' isimli bu eğitim setiyle şiddeti açığa çıkaran sebepleri, şiddet türlerini ve şiddetin önlenmesine yönelik çözüm önerilerini alanında uzman isimlerin çalışmalarıyla bir araya getirdik. Hazırladığımız bu projeyle insanımızın şiddetin çeşitli yönlerden sebep ve sonuçlarını bir bütün olarak değerlendirip kavrayabilmesini, böylelikle toplumda bir farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Şiddetle mücadeleye verdiğimiz önem doğrultusunda 'herkese karşı her türlü şiddete son' duruşumuzu, yeni eğitim setimizle güçlendireceğiz. "

"Ulaşabildiğimiz kadar çok fazla insana ulaşmak istiyoruz"

Eğitim seti içerisinde ele alınan her başlığın, alanında uzman eğitmenler tarafından farklı iş, meslek, öğrenci, veli, STK mensuplarından oluşan gruplara genç-yaşlı, kadın-erkek demeden anlatılacağını belirten Gümrükçüoğlu, "Bu bağlamda, protokol anlaşmaları yapacağımız kurumlar, kuruluş, okullar ve 48 ildeki temsilciliklerimizde yüz yüze eğitimlerin yanında dijital mecralarda online eğitimler de hedefliyoruz. 2 Temmuz'da yaptığımız online lansmanla eğitimimiz başladı. Geçtiğimiz senelerde yürüttüğümüz 'İki İnsan' başlıklı eğitimimizi Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden yaklaşık 80 bin kişiye ulaştırmayı başardık. Bu eğitimimizde hedefimiz ise bu rakamın en az ikiye katlanması olacak. Ulaşabildiğimiz kadar çok fazla insana ulaşmak istiyoruz." diye konuştu.

"Güven Toplumunun İnşası/Şiddetin Anatomisi ve Çözüm Yolları" eğitim setinin Türkiye'de ilk kez bu derece kapsamlı bir yaklaşımla, alanında uzman hocaların katkılarıyla hazırlanmış yaygın eğitim seti olduğunu dile getiren Gümrükçüoğlu, şu bilgileri verdi:

"Prof. Dr. Aliye Mavili, 'Şiddetin Psikolojik ve Sosyal Boyutları' adlı makalesiyle şiddeti, sosyo-psikolojik cihetiyle incelemiştir. Prof. Dr. Ahmet Gökcen, Doç. Dr. M. Emin Alşahin ve Dr. Öğr. Üyesi Kerim Çakır'ın ortak çalışması olan 'Kadına, Çocuğa ve Güçsüz İnsanlara Karşı Uygulanan Şiddetle Mücadelenin Hukuki Boyutu' isimli makalede ise şiddetin hukuki yönü ele alınmıştır. 'Kur'an ve Sünnet Açısından Şiddet Sorunu' başlıklı makalede ise Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal, şiddeti dini ve tarihsel açıdan işlemiştir. Sorunun çözümü noktasında, Doç. Dr. Necmi Karslı 'Küresel Sorun Şiddet ve Çözüm Yolları' başlıklı makalesinde şiddetin önlenmesi için eğitsel, politik, hukuki ve tıbbi bakış açılarını değerlendirerek kapsamlı çözüm önerileri sunmuştur."

"Hep birlikte şiddete karşı durursak ona engel olabiliriz"

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, binlerce yıldır insanlığın maruz kaldığı şiddetin, çözümü en zor problemlerin başında geldiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"KADEM olarak toplumun her bir ferdini şiddete karşı mücadelede sorumlu görüyor ve bu sorumluluğu üstlenmeye davet ediyoruz. Şuna inanıyoruz ki ancak hep birlikte şiddete karşı durursak ona engel olabiliriz. Eğitim yoluyla kazanılan toplumsal bilinç ve duyarlılık sadece kişilerin kendilerini kontrol etmesini sağlamakla kalmaz, şiddete eğilimli kişiler arasında da otokontrol noktasında baskı unsuru oluşturur. Ayrıca bu eğitimi alan kişiler neyin şiddet neyin şiddet olmadığına dair gerekli bilgileri haiz olacaklar. Bunların yanında yaygın eğitim setimizle, şiddeti önlemeye dair çözüm yollarını da gösteriyoruz. Yakın, orta, uzak vadede toplum olarak bu yöntemleri hayatımızda etkin hale getirerek şiddetin köklenmesini engelleyebiliriz."

Bu eğitim setinin sadece eğitime katılan kişilere dağıtılacağını, satışının yapılmayacağını dile getiren Gümrükçüoğlu, bu kaynakları talep eden kişilere ve kurumlara eğitim vererek kitapçıkları ulaştırabileceklerini kaydetti.

"Güven toplumunu oluşturmak, güvenilir insanlar olmayı başarmakta yatıyor"

Kitabın girişinde "Güven Toplumunun İnşasında Fertlerin Rolü" başlıklı bir makale kaleme aldığına değinen Gümrükçüoğlu, güvenin insana kendini güçlü hissettiren, sevgi ve merhamet duygularını açığa çıkaran en temel duygu, güvensizlik hissinin ise genellikle kişide korku ve öfke uyandıran, sosyal ilişkilerde yanlış kararlar vermesine yol açan patolojik bir durum olduğunu anlattı.

Bu sebeple insanların arasında güveni tesis edebilmenin, toplumu daha sağlıklı ve huzurlu yapacağını belirten Gümrükçüoğlu, toplumsal planda sorumluluk sahibi her insanın, öncelikle zarar vermemeyi ilke edinmesi gerektiğini, bu anlamda geçmişten bugüne tarihin "iyi bir şey yapamıyorsan dahi kötü bir şey yapma" mesajını içeren örneklerle dolu olduğunu aktardı.

Gümrükçüoğlu, "Bu noktada inandığı toplumsal gerçekliği sağlamayı başaran Hz. Peygamber'in 'Bir münker gördüğünde elinde düzelt, ona gücün yetmezse dilinle düzelt, ona da gücün yetmezse kalben ondan uzaklaş.' anlamındaki tavsiyesi, kötülükle mücadele etme noktasında toplumdaki her bir ferdin sorumluluk almasını sağlamaya yönelik bir tavsiyedir. Kültürel mirasımız, hem inancımız hem de geleneğimizden gelen örneklerle son derece zengin bir hazine. Güven toplumunu oluşturabilmek, özellikle her birimizin güvenilir insanlar olmayı başarabilmesinde yatıyor." değerlendirmesinde bulundu.