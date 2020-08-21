Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de Tuna-1 kuyusundaki doğalgaz keşfi türm yurtta coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'müjde' olarak günler öncesinden ifade ettiği doğalgaz keşfini açıklamasının ardından Cumhurbaşkanlığı Kabine Üyeleri de sosyal medya hesaplarından ilk açıklamalarını yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Tarihimizin en büyük doğal gaz keşfi ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Büyük Türkiye yolunda, #Fatih sondaj gemimizle atılan adımla enerjideki bağımsızlığımızın arifesindeyiz. Türkiye için çalışmaya, üretmeye ve mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Tarihimizin en büyük doğal gaz keşfi ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.



Büyük Türkiye yolunda, #Fatih sondaj gemimizle atılan adımla enerjideki bağımsızlığımızın arifesindeyiz.



Türkiye için çalışmaya, üretmeye ve mücadeleye devam edeceğiz. #MüjdelerOlsun pic.twitter.com/9LHtZaXXpe — Fuat Oktay (@fuatoktay) August 21, 2020

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, sosyal medya hesabından "Fatih ile Türkiye Çağı'nın kapısı açılıyor" notunu paylaştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise, "Bugün güçlü Türkiye yolunda yeni bir şahlanışa şahit olduk. Şanlı devletimizin yükselişi daha nice müjdelerle ilanihaye sürecek. Bu uzun maratonda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bize durmak yok" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fatih sondaj gemisi fotoğrafını paylaşarak, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın verdiği müjde ile tam bağımsızlık yolunda dev bir adım daha atıyoruz. Enerjide de oyun kurucu oluyoruz! Hedef 2023! Sakarya gaz sahamız milletimize hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın verdiği müjde ile tam bağımsızlık yolunda dev bir adım daha atıyoruz. Enerjide de oyun kurucu oluyoruz! Hedef 2023!



Sakarya gaz sahamız milletimize hayırlı olsun. #MüjdelerOlsun pic.twitter.com/eZ1J0DvTwT — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) August 21, 2020

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Hayırlı niyetlerle gittin, hayırlı haberler getirdin. Bir milletin müjdesi oldun. Bugün, dünden daha güçlüyüz!" mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

"Yeni bir döneme şahitlik etmenin haklı gururunu yaşıyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yeni bir döneme şahitlik etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Müreffeh yarınlar, güçlü ve tam bağımsız Türkiye yolunda Sakarya Gaz Sahası’nın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde arama faaliyetleri yürüten Fatih gemimizin Karadeniz'de bulduğu doğalgaz rezervinin müjdesiyle gururlandık. Bu keşfin, ülkemizin müreffeh yarınlarına değer katmasını temenni ediyorum. pic.twitter.com/yVd97B5zcz — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) August 21, 2020

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde arama faaliyetleri yürüten Fatih gemimizin Karadeniz'de bulduğu doğalgaz rezervinin müjdesiyle gururlandık. Bu keşfin, ülkemizin müreffeh yarınlarına değer katmasını temenni ediyorum" açıklamasını yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır" sözlerini yazdığı paylaşımda, "Bağımsız Türkiye'nin kaşifleri Fatih, Kanuni ve Yavuz yine yolumuzu aydınlattı. Keşfettiğimiz tarihimizin en büyük doğalgaz rezerviyle yarınlarımız daha aydın, milletimiz daha müreffeh olacak" açıklamasını yaptı.

"Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır."



Bağımsız Türkiye'nin kaşifleri Fatih, Kanuni ve Yavuz yine yolumuzu aydınlattı.



Keşfettiğimiz tarihimizin en büyük doğalgaz rezerviyle yarınlarımız daha aydın, milletimiz daha müreffeh olacak. #MüjdelerOlsun pic.twitter.com/K3G5xvtVjk — Mustafa Varank (@varank) August 21, 2020

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise videolu paylaşımında, "Ülkemizi doğalgazda kaynak ülke haline getirecek tarihi keşif yüce milletimize hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde; rotamız istikrar, pusulamız gelecek, istikamet Büyük ve Güçlü Türkiye" dedi.

Ülkemizi doğalgazda kaynak ülke haline getirecek tarihi keşif yüce milletimize hayırlı olsun.



Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan liderliğinde;

rotamız istikrar, pusulamız gelecek, istikamet Büyük ve Güçlü Türkiye #MüjdelerOlsun https://t.co/15PJUQGP31 — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 21, 2020

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fatih gemisiyle fotoğrafını paylaşarak, "Fatih sondaj gemimizin Karadeniz’de keşfettiği,ülkemize gelir getirecek, iş dünyamızın rekabetçiliğine olumlu katkı sağlayacak doğalgaz rezervleri ülkemize hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.