Kabine Toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. Toplantı 2,5 saat sürdü.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun bir gündemle toplandı.
Beştepe'deki toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık etti.
Toplantı 2,5 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete sesleniş konuşması yapması bekleniyor.
Toplantıda şu başlıklara değinilmesi bekleniyordu:
Tahıl sevkiyatına ilişkin gelişmeler
- Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye’de imzalan tahıl sevkiyatı anlaşması ile ilgili son durum
- İki ülke arasında ateşkesin sağlanması için atılabilecek adımlar
81 ilde 150 bin sosyal konut projesinin detayları
- Ekonomideki gelişmeler
- Enflasyonla mücadelede atılan adımların etkisi
- Dar gelirli vatandaşlara yönelik yürütülen çalışmalar
- 81 ilde yapılacak 150 bin sosyal konut projesinin ayrıntıları
Koronavirüs de masada
- Koronavirüs salgınında artan vaka sayıları
- Vaka sayılarının hastanelere yatış oranına etkisi
- Aşılamadaki son rakamlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan millete seslenecek
- Terörle mücadele
- Ege ve Akdeniz’de yaşanan gelişmeler
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