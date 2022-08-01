Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun bir gündemle toplandı.

Beştepe'deki toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık etti.

Toplantı 2,5 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete sesleniş konuşması yapması bekleniyor.

Toplantıda şu başlıklara değinilmesi bekleniyordu:

Tahıl sevkiyatına ilişkin gelişmeler

- Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye’de imzalan tahıl sevkiyatı anlaşması ile ilgili son durum

- İki ülke arasında ateşkesin sağlanması için atılabilecek adımlar

81 ilde 150 bin sosyal konut projesinin detayları

- Ekonomideki gelişmeler

- Enflasyonla mücadelede atılan adımların etkisi

- Dar gelirli vatandaşlara yönelik yürütülen çalışmalar

- 81 ilde yapılacak 150 bin sosyal konut projesinin ayrıntıları

Koronavirüs de masada

- Koronavirüs salgınında artan vaka sayıları

- Vaka sayılarının hastanelere yatış oranına etkisi

- Aşılamadaki son rakamlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan millete seslenecek

- Terörle mücadele

- Ege ve Akdeniz’de yaşanan gelişmeler