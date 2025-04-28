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Gündem
TRT Haber 28.04.2025 14:00

Kabine "deprem" gündemiyle toplanacak

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 'İstanbul depremi' gündemiyle toplanacak. 6,2'lik deprem sonrası İstanbul'da gerçekleştirilen kapsamlı saha çalışmaları Kabine Toplantısı'nda ele alınacak.

Kabine "deprem" gündemiyle toplanacak
[Fotograf: AA]

Riskli binalar, acil dönüşümü gereken yapılar, sosyal konut projeleri ve hayata geçirilmesi beklenen yeni planlar. İstanbul'da 23 Nisan'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki deprem Kabine Toplantısının öncelikli gündemi olacak.

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. 23 Nisan İstanbul Depremi'nin ardından gerçekleştirilen kapsamlı saha çalışması mercek altına alınacak. 2012 yılından bu yana dönüştürülen 923 bin yapıya ek olarak, mevcut riskli binalar için acil atılması gereken adımlar konuşulacak.

Kabine Toplantısında, yeni sosyal konut projeleri de görüşülecek. 2023 yılında başlayan 'Yarısı Bizden Kampanyası'nın yanı sıra, yıl sonunda hayata geçirilmesi beklenen büyük bir sosyal konut kampanyasına ilişkin detayların ele alınması bekleniyor.

'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar da Kabine'nin gündeminde olacak. İmralı'dan, terör örgütü PKK'ya kendisini feshetme çağrısı, terör örgütünün bu çağrıya uyacağını açıklaması ve sürecin bundan sonraki yol haritası detaylı şekilde ele alınacak.

Ekonomi başlığında, enflasyonla mücadele öne çıkan konu olacak. Devam eden dezenflasyon süreci ve denetimlerin hız kazanması sonrası gıda enflasyonundaki düşüş süreci değerlendirilecek.

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