Gündem
01.12.2025 06:01

Kabine bugün toplanacak

Kabine, yeni haftanın ilk gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Beştepe'deki toplantının öncelikli gündemi, Terörsüz Türkiye süreci olacak. Bu hedef doğrultusunda yürütülen çalışmalarda gelinen aşama değerlendirilecek. Toplantıda ekonomik göstergelerdeki iyileşmeler görüşülecek.

Kabine bugün toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yoğun gündemle toplanacak. Beştepe'de yapılacak toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

Gündemin ilk sırasında, Terörsüz Türkiye süreci olacak. Bu hedef doğrultusunda yürütülen çalışmalarda gelinen aşama değerlendirilecek. Suriye'deki SDG konusu da ele alınacak.

Ekonomik göstergeler değerlendirilecek

Kabinede, ekonomik göstergelerdeki iyileşmeler de gündemde. 2026 bütçesine dair görüşmeler TBMM komisyonunda sürerken gelinen aşama da masaya yatırılacak.

Rusya ile Ukrayna arasında barış çabaları, Gazze'de yaşanan insanlık dramı başta olmak üzere dış politikadaki gelişmeler gündeme gelecek.

Türkiye'nin öncülüğünde sürdürülen diplomatik çalışmalar, uluslararası toplumla birlikte atılacak adımlar değerlendirilecek.

Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
