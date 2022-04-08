Haber Giriş: 8 Nisan 2022 Cuma 03:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Jandarma Genel Komutanlığı'na 250 sözleşmeli uzman erbaş alınacak
[Fotoğraf: AA]
Jandarma Genel Komutanlığı'na 250 sözleşmeli uzman erbaş alınacak. Başvurular, 8-24 Nisan tarihleri arasında yapılabilecek.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Jandarma Genel Komutanlığı, 250 lojistik alt branşlı sözleşmeli uzman erbaş istihdam edecek.
Başvurular, 8-24 Nisan tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.
Başvuru şartlarına ilişkin bilgiler www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr internet adreslerinde yayımlanacak kılavuzda yer alacak.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı
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