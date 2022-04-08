Haber Giriş: 8 Nisan 2022 Cuma 02:57Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sağlık Bakanı Koca'dan mecburi hizmet süresine ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de kabul edilen ve uzmanlık eğitimini, Sağlık Bakanlığı kadrosuyla Tıp Fakültesinde yapanların mecburi hizmet süresini diğer uzmanların mecburi hizmet süresine eşitleyen yasayla ilgili açıklama yaptı.
Sağlık Bakanı Koca, uzmanlık eğitimini Sağlık Bakanlığı kadrosuyla Tıp Fakültesinde yapanların mecburi hizmet süresini diğer uzmanların mecburi hizmet süresi düzeyine indiren ve TBMM'de kabul edilen yasayla ilgili açıklamada bulundu.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce Meclis'ten geçti! Uzmanlık eğitimini Sağlık Bakanlığı kadrosuyla Tıp Fakültesinde yapanların mecburi hizmet süresi, diğer uzman arkadaşlarımızın mecburi hizmet süresi düzeyine iniyor. Gözünüz aydın arkadaşlar" ifadelerini kullandı.
AZ ÖNCE MECLİS’TEN GEÇTİ! Uzmanlık eğitimini Sağlık Bakanlığı kadrosuyla Tıp Fakültesinde yapanların MECBURİ HİZMET SÜRESİ, diğer uzman arkadaşlarımızın mecburi hizmet süresi düzeyine iniyor. Gözünüz aydın arkadaşlar!— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 7, 2022
Etiketler: Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca TBMM
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