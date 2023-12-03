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Gündem
AA 03.12.2023 13:15

İzmit Körfezi'nde demirleyen TCG Anadolu'ya ziyaretçi yoğunluğu

İzmit Körfezi'nde demirleyen Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'yu görmek isteyen vatandaşlar yoğunluğa neden oldu.

İzmit Körfezi'nde demirleyen TCG Anadolu'ya ziyaretçi yoğunluğu
[Fotograf: İHA]

Vatandaşlar gemiyi gezmek için 07.30'da İzmit sahilindeki giriş noktasında çocuklarıyla birlikte beklemeye başladı. Burada uzun sıra oluşturan ziyaretçiler, 10.00'da kimlik kontrolünden geçerek bekleme çadırına alındı.

Gemiyi görmek için bekleyenler daha sonra 1 Mart Vapur İskelesi'nden bindikleri vapurlarla açıkta demirleyen TCG Anadolu'ya taşındı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Gemi ayağımıza gelmişken bu fırsatı kaçıramayız"

Fatih Mollarecep, amaçlarının Türklerin de birçok şeyi başarabildiğini çocuklarına göstermek olduğunu vurguladı.

Daha önce görmek için İstanbul'a da gittiğini fakat kalabalıktan dolayı göremediğini belirten Mollarecep, "Gemi ayağımıza gelmişken bu fırsatı kaçıramayız." dedi.

Mollarecep, TCG Anadolu'nun Türk donanmasına büyük güç kattığını dile getirerek, bundan sonra yapılacak gemiler için de önemli basamak olduğunun altını çizdi.

Eşi ve oğluyla gemiyi görmeye gelen Abdullah Tuncay da geminin Türk mühendisler tarafından yerli imkanlarla yapılmasının kendisini çok heyecanlandırdığını ifade etti.

TCG Anadolu, 6 Aralık'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

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