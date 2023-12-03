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TRT Haber 03.12.2023 12:53

Mehmetçik inlerinde vuruyor: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Mehmetçik inlerinde vuruyor: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristleri inlerinde etkisiz hale getirmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" denildi.

Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız.

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Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele
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