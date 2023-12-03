Mehmetçik inlerinde vuruyor: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristleri inlerinde etkisiz hale getirmeye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" denildi.
Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız.
Mehmetçik, teröristleri inlerinde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 3, 2023
Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Terörü kaynağında… pic.twitter.com/oqHR9c75Bc