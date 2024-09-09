İzmir'de Kerem'in gecesi

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalan Türkiye, İzlanda'yı 3-1 yenerek ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e çıkardı.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın 2. dakikasında Kerem Aktürkoğlu ile öne geçen Türkiye, 37. dakikada Victor Palsson'un golüne engel olamadı.

İlk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlanan müsabakada 52. ve 88. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu ile 2 gol daha bulan ay-yıldızlılar müsabakayı kazandı.

İzlanda ile 14. kez karşılaşan milli takım rakibine karşı galibiyet sayısını da 3'e çıkardı.

Ay-yıldızlı ekip, İzlanda'ya karşı 3 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.

Türkiye, rakibine karşı 3. galibiyetini yine Türkiye'de elde etti.

İstanbul'da 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde rakibini 5-0 yenen ay-yıldızlılar, Konya'da oynadığı 2016 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu mücadelesini de 1-0 kazanmıştı.

9 Eylül'de ilk galibiyet

Türkiye, 9 Eylül'e denk gelen günlerde oynadığı 5. müsabakada ilk galibiyetini aldı.

İzlanda ile 1981 ve 2014'teki 2 maçı da 9 Eylül günü kaybeden A Milli Futbol Takımı, 2003'te İrlanda Cumhuriyeti ve 2009'da da Bosna Hersek ile oynadığı karşılaşmalarda sahadan beraberlikle ayrıldı.

Kerem'in milli formayla 9. golü

Gürcistan, Letonya, Ermenistan, Karadağ, Cebelitarık ve Norveç maçlarında gol atan Kerem Aktürkoğlu, İzlanda karşısında ay-yıldızlı formayla 9. golüne ulaştı.

Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki en erken golünü kaydeden Kerem Aktürkoğlu'nun golü Vincenzo Montella döneminde ay-yıldızlı ekibin attığı en hızlı 2. gol oldu.

Galatasaray formasıyla ilk hat-trickini 17 Nisan 2021'de Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe'ye karşı yapan Kerem Aktürkoğlu, aynı statta İzlanda karşısında da 3 gol attı.

Milli futbolcu kariyerinde 4. hat-trickini yaptı.

Asistler Umut, Eren ve Arda'dan

Vincenzo Montella döneminde ilk 11'de ilk kez şans bulan Umut Nayir ve Eren Elmalı müsabakayı birer asistle tamamladı.

Arda Güler de son golün asistini yaptı.

Karşılaşmanın 58. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun filelere gönderdiği topta gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. VAR incelemesi sırasında skorbordta bir süre gol yazılsa da VAR kararı ofsayt yönünde oldu.

İkinci yarı başlamadan önce iki çocuk taraftar sahaya girerek Arda Güler ve Abdülkerim Bardakcı'nın yanına kadar gitti. Çocuklardan biri Abdülkerim ile fotoğraf çektirirken iki taraftar da saha dışına çıkarıldı.

Müsabakanın ardından tribünleri dolaşan ay-yıldızlı futbolcular, galibiyet coşkusunu taraftarlarla paylaştı. Daha sonra orta sahada toplanan millilerden Kerem Aktürkoğlu, taraftarlara üçlü çektirdi.