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Gündem
AA 09.09.2024 23:36

Paris'te madalya kazanan paralimpik sporcular Ankara'ya geldi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan judocu ve masa tenisçiler başkente geldi.

Paris'te madalya kazanan paralimpik sporcular Ankara'ya geldi

Paralimpik oyunlar şampiyonu judocu İbrahim Bölükbaşı'nın da aralarında yer aldığı bazı milli sporcular, İstanbul'dan hava yoluyla Ankara'ya geçti.

Sporcuları, Esenboğa Havalimanı'nda judo ve masa tenisi federasyonlarının yetkilileri, ASKİ Spor Kulübü'nün sporcuları ile aileleri ve yakınları, çiçeklerle karşıladı. Karşılama töreninde Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı da yer aldı.

Paris'te madalya kazanan paralimpik sporcular Ankara'ya geldi

Erkekler +90 kilo J2 kategorisinde altın madalya kazanan İbrahim Bölükbaşı, başta kulübü ASKİ olmak üzere başarıda emeği geçen herkese teşekkür ederek, "28 madalya aldık, tarihi bir başarı elde ettik. Paralimpik oyunlar şampiyonu ilk Türk judocu oldum. Önceden güreş yapıyordum. İki sefer gittim olimpiyatta başaramadım. Şampiyon olduk, çok mutluyum. Orada İstiklal Marşı'nı okutmaktan daha güzel bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Paris'te madalya kazanan paralimpik sporcular Ankara'ya geldi

Kadınlar S7 sınıfında gümüş madalya alan para masa tenisçi Kübra Korkut, Türkiye'yi böyle önemli bir platformda temsil ettiği için gururlu olduğunu belirterek, "Madalyamı en başta 10 yaşındaki kızıma armağan ediyorum. Paralimpiklerde 4'te 4 yaparak (katıldığı 4 organizasyonda da madalya alması) tarihe geçtim kadınlarda. İnşallah daha güzel şekilde ülkemizi temsil edeceğimize inanıyorum. Herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Kadınlar +70 kilo J1 kategorisinde paralimpik oyunlar 3'üncüsü olan Nazan Akın Güneş ise "Bu benim ikinci olimpiyatım, ikinci madalyam. Altın madalya almaya gitmiştim. Omzumdaki sakatlık maçta tekrarladı. O yüzden bronzla döndük. Ama bize orada zirveyi İbrahim ağabeyimiz yaşattı. Kendimiz almışçasına çok sevindik. Bizi çok gururlandırdı" yorumunu yaptı.

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