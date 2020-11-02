Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de can kaybı 73'e yükseldi
[Fotoğraf: AA]
AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 73 olduğunu açıkladı. 961 kişi yaralandı, 743'ü taburcu oldu, 218 kişi tedavi altında.
AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 73, yaralananların sayısının ise 961 olduğu belirtildi.
Yaralananlardan 743'ünün tedavilerinin ardından taburcu edildiği, 218'inin ise tedavisinin sürdüğü bildirilen açıklamada, İzmir'de 8 binada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.
Açıklamada, depremin ardından 43'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere 1044 artçı sarsıntı yaşandığı da kaydedildi.
Etiketler: Deprem Son DakikaSon Güncelleme: 2 Kasım 2020 Pazartesi 00:48
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