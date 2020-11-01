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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü: Afetzedelerimiz için yer sıkıntımız yok
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AFAD tarafından kurulan çadırların doluluk oranının yüzde 65 olduğunu belirtti.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen afetzedelerin barınması için yer sıkıntısının bulunmadığını açıkladı.
Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AFAD tarafından kurulan çadırların doluluk oranının yüzde 65 olduğunu belirtti.
Yurtlar, kamu misafirhaneleri ve tesislerde yeterince boş yer bulunduğunu kaydeden Çataklı, "Afetzedelerimiz için yer sıkıntımız yok. Bütün imkanlarımızla misafir ediyoruz" ifadesini kullandı.
Etiketler: Deprem İçişleri BakanlığıSon Güncelleme: 1 Kasım 2020 Pazar 22:46
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