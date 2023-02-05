Tarihi ana sayılı günler kaldı. Hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'nin ekonomik yol haritasının belirlendiği tarihi bina, bu kez Cumhuriyetin yeni yüzyılı için milat olacak.

17 Şubat 1923'de toplanan 1'inci İzmir İktisat Kongresi’ne ev sahipliği yapan İzmir, aynı gururu bir kez daha yaşayacak.

Eskiden incir deposu olan bina, 100 yıl sonra 6’ncı İktisat Kongresi’nin toplanacağı 750 kişilik modern bir konferans merkezi olarak hizmet verecek.

Kongreyi Cumhurbaşkanı Erdoğan başlatacak

17 Şubat’ta 130 bilim insanının katılımıyla başlayacak kongrenin 4 Mart’a kadar süreceğini belirten İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Cumhuriyetimizin ilk 100 yılında nereden nereye geldik ele alınacak. Türkiye Yüzyılı’na projeksiyon yapacak bir vizyon belgesi, bir ekonomik manifesto ortaya çıkacak” diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ev sahipliğinde yapılacak İzmir İktisat Kongresi’ni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başlatacak. Kongrenin ana teması ise "Küresel ekonomik güç olma yolunda Türkiye ekonomisi" olacak.

1979'da yıkılarak otopark yapılan tarihi binanın bulunduğu alan, geçen yıl kamulaştırıldı.

Vali Köşger, "Binanın arsası mezbele şeklinde kalmıştı. Geçtiğimiz yıl hızlı bir süreç başlattık ve İzmir İktisat Kongresi’nin gerçekleştiği binanın rekonstrüksiyonunu yaptırıyoruz. 17 Şubat'a yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin iktisadi yol haritası belirlendi

Yüz yıl önce tarihi bir adım atıldı. Türkiye savaştan yeni çıkmıştı. Askeri ve siyasi başarı, ekonomik zaferle taçlandırılmalıydı. Genç Türkiye'nin iktisadi yol haritasını belirleyecek 1'inci İzmir İktisat Kongresi toplandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Emin Elmacı, "Yapılma dönemi çok çok önemlidir. Lozan Antlaşması’na ara verildiği bir dönemdir. Mesajımız şudur: Kapitülasyonları kabul etmiyoruz, yabancı sermayeye karşı değiliz. Fakat bizim şartlarımıza uymak zorunda” diye anlattı.

Kongre, dünyada büyük yankı uyandırdı. Kongrenin sonunda "misak-ı iktisadi" yani iktisat andı kabul edildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik düzeni şekillendirildi.

Kamera: Fatih Karadavut