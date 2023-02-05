Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar 12:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Kurum: İlk Evim'de 74 ilin kurasını tamamladık
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim projesi kapsamında 89 günde 74 ilin kurasının tamamlandığını duyurdu. Kurum, yarın İzmir’de kura çekimine başlanacağını söyledi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
İlk Evim projesinin tam gaz devam ettiğini belirten Bakan Kurum, "Projemiz başladığı günden bu yana 89 günde 74 ilin kurasını tamamladık. 195 bin 255 yuvamızın sahiplerini belirledik" sözlerini kullandı.
Kurum, yarından itibaren 8 gün boyunca İzmir'de 12 bin 400 konutun kurasının çekileceğini belirtti.
#İlkEvim projemiz tam gaz ????— Murat KURUM (@murat_kurum) February 5, 2023
Projemiz başladığı günden bu yana
89 günde 74 ilin kurasını tamamladık.
195 bin 255 yuvamızın sahiplerini belirledik.
Şimdi sıra İZMİR’de!
Yarından itibaren 8 gün boyunca İzmir’imizde 12 bin 400 konutun kuralarını çekiyoruz. pic.twitter.com/X7dXASgosu
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