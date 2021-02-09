Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 01:28Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İzinsiz Boğaziçi gösterileri: 53 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı
Kadıköy’de yapılan yasa dışı eylemlerde gözaltına alınan 53 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
HDP'nin çağrısıyla 4 Şubat'ta, Kadıköy'de gerçekleştirilen izinsiz gösteride gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen şüphelilerin hakimlik sorguları tamamlandı.
53 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı
Anadolu Sulh Ceza Hakimlikleri, tutuklanmaları istemiyle sevk edilen 33 şüphelinin de aralarında bulunduğu toplam 53 kişinin adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına karar verdi.
Hakimlikler, 53 şüpheli hakkında, "yurt dışına çıkış yasağı", "konutu terk etmeme" ve "imza verme zorunluluğundan" oluşan değişik adli tedbirlerinin uygulanmasına hükmetti.
Etiketler: Boğaziçi Üniversitesi
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