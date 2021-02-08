Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 23:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Iraklı mevkidaşı Hüseyin ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu Irak
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