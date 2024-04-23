'İyilik Gemisi'nin götürdüğü yardımlar Gazze'ye ulaştı

Gazze'ye yardım taşıyan 9'uncu İyilik Gemisi, Türkiye'nin Mersin Limanı'ndan çıktı ve El-Ariş Limanı'na ulaştı.

Yardımları taşıyan tırlar Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye giriş yaptı.

Türkiye'den gönderilen 9. İyilik Gemisi'ndeki yardımlar Gazze'ye ulaştı. Ayrıntıları TRT Arabi muhabiri Ruba el-Acrami anlatıyor. https://t.co/xtaKS2AqBb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 23, 2024

Her biri 12 ton acil yardım malzemesi taşıyan tırlar, 3 bin 774 ton malzemeyi Gazze'ye ulaştırdı. Yardımların 1200 tonundan fazlasını kuru gıda malzemeleri oluşturuyor.

Gazze'ye yapılan yardımlarda en büyük paya sahip ülkelerden biri olan Türkiye, on yardımlarla birlikte 46 bin tondan fazla yardımı ulaştırmış olacak.

Her hafta ortalama 127 ton içme suyu da yine Türkiye aracılığı ile Mısır'dan Gazze'ye ulaştırılıyor.