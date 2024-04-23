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Gündem
AA 23.04.2024 14:32

İletişim Başkanı Altun'dan 23 Nisan mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 23 Nisan'ın kahramanca bir direnişin ve sarsılmaz bir kararlılığın sembolü olduğuna dikkati çekerek, "Ecdadımızın emaneti bu aziz vatanı, o eşsiz mücadele ruhuyla, çok daha güçlü yarınlara taşımaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

İletişim Başkanı Altun'dan 23 Nisan mesajı

İletişim Başkanı Altun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, 23 Nisan'ın kahramanca bir direnişin ve sarsılmaz bir kararlılığın sembolü olduğunu belirtti.

Fahrettin Altun, mesajında şunları kaydetti:

"Ecdadımızın emaneti bu aziz vatanı, o eşsiz mücadele ruhuyla, çok daha güçlü yarınlara taşımaya kararlıyız. Millet iradesinin tecelligahı olan Gazi Meclisimizin 104. kuruluş yıl dönümü ile ülkemizin ve dünyanın tüm çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."

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Fahrettin Altun 23 Nisan
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