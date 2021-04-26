Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığının "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 268 bin 893 test yapıldı, 37 bin 312 kişinin testi pozitif çıktı. Toplam vaka sayısı 4 milyon 667 bin 281'e yükseldi.

353 kişi yaşamını yitirmesiyle vefat sayısı 38 bin 711 oldu.

Bugün 2 bin 716 yeni hasta tespit edilirken, 48 bin 27 kişi sağlığına kavuştu.

İyileşen sayısı 4 milyon 121 bin 671'e yükseldi.

Test sayısı 46 milyon 153 bin 151'e ulaştı, ağır hasta sayısı 3 bin 563 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.