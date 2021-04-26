Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 19:52Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Haftalık vaka sayısı açıklandı: İstanbul ilk sırada
[Fotoğraf: AA ]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren yeni haritayı paylaştı. İstanbul 854 bin 75 ile ilk sıraya yerleşti.
İllere göre haftalık vaka sayıları güncellendi.
Haritadaki verilere göre vakaların en çok görüldüğü iller: İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli oldu.
İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızı aşağıda görebilirsiniz. Tedbir ve kısıtlamalar etkisini daha çok gösterecek. pic.twitter.com/VMLOGvVXXy— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 26, 2021
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