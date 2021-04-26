İllere göre haftalık vaka sayıları güncellendi.

Haritadaki verilere göre vakaların en çok görüldüğü iller: İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli oldu.

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızı aşağıda görebilirsiniz. Tedbir ve kısıtlamalar etkisini daha çok gösterecek. pic.twitter.com/VMLOGvVXXy — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 26, 2021

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