İYİ Parti'de Mersin depremi, partiyi karıştırdı. Burhanettin Kocamaz adaylık evrakının Yüksek Seçim Kurulu'na (YS) geç teslim edilmesi nedeniyle aday olamadı.

İYİ Parti yönetimi, "Bu partimize yönelik “dahili” bir operasyondur" dedi, il başkanını görevden aldı.

MHP'den istifa eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 4 Aralık'ta İyi Parti'ye geçti, rozeti takıldı. İyi Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Ancak Kocamaz, adaylık evrakının YSK’ya geç teslim edilmesi nedeniyle aday olamadı.

İYİ Parti yönetiminden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Burhanettin Kocamaz'ın adaylık evrakı, İl Yönetimi tarafından, saat 17.00'den sonra Seçim Kuruluna götürüldüğü gerekçesiyle kabul edilmemiştir. Bu bir ihmal değildir. Bu bir sorumsuzluk da değildir. Bu, İYİ Parti'ye yönelik 'dahili' bir operasyondur. İl Başkanı görevinden alınmıştır. Bu tablonun asıl sorumlusu ve nedenlerini araştırıp bulmak, boynumuzun borcudur. Bu hem siyaset ahlakına hem de refahı için siyaset yaptığımız aziz milletimize karşı, ertelenemez görevimizdir."

Kaynak: TRT Haber