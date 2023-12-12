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TRT Haber 12.12.2023 16:21

İyi Parti'den istifa eden Beker: Erdoğan'a oy verdim

İyi Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker, 28 Mayıs'taki seçimde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiğini açıkladı. 6'lı masayı da eleştiren Beker, "O masa Pursaklar'ı bile yönetemezdi" dedi.

İyi Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker, seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiğini açıkladı.

Beker, "Biliyordum kaybedeceğini 16'sında söyledim. Tayyip Bey'e oy verdim. 28'inde verdim, 14'ünde oy kullanmadım" dedi.

Bir televizyon programında konuşan Beker, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybedeceğini bildiğini söyledi.

Beker, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6 Mart'ta 6'lı masaya geri dönmemesi gerektiğini ifade etti.

Beker, 2019'da yapılan yerel seçim ittifakında, CHP'nin Ankara'yı İyi Parti'ye bıraktığını iddia etti. "Mansur Yavaş aday olmak istemedi" dedi.

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