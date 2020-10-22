İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, kendisini FETÖ'cü olmakla itham eden İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu. Yargıya taşınan konu ile ilgili gözler İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in adacağı adımda.

İyi Parti il başkanları Özdağ'ın ihracını istiyor. Dilekçelerini genel merkeze yolladılar. Genel Başkan Meral Akşener ise hukuki sürecin sonuçlanmasını beklemekten yana.

Akşener, "Mahkeme karar verecek o zaman akla kara birbirinden ayrılacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu bir krizdir biz krizi yönetmeye muktediriz"

İyi Parti içindeki FETÖ tartışması Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a da soruldu. Türkkan, "Bu bir krizdir, biz krizi yönetmeye muktediriz. Bu bir operasyon, bu operasyon hakkında 6 ay önceden bilgimiz var. Özdağ'ın tepkisinin kongreden sonra ortaya çıkması manidar." dedi.