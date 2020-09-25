İyi Parti, geçen haftaki kurultaydan bu yana korsan listeyi tartışıyor. Genel İdare Kurulu oylamasında ortaya çıkan "tercih edilmeyecek isimler" listesi üzerindeki sis bulutları dağılıyor.

Partinin önde gelen isimlerinin de yer aldığı listeyi Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın hazırladığı iddia edilmişti.

"Nazımın geçtiği delegeye o listeyi verdim"

Ancak İyi Parti Gaziantep İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu, 'seçilmeyecekler' listesini kendisinin hazırladığını açıkladı. Hocaoğlu, "Nazımın geçtiği delegeye o listeyi verdim." dedi.

En yetkili karar organı olan Genel İdare Kuruluna Aytun Çıray, Ümit Özdağ, İsmail Koncuk gibi partinin önemli isimleri giremedi.

Bu durum, yeni bir krizin kapısını araladı.

Milletvekilleri Akşener'e rahatsızlıklarını dile getirdi

Yaşananlara tepki gösteren 20 milletvekili adına, Hasan Subaşı ile Hasan Erel, Genel Başkan Meral Akşener ile görüştü, rahatsızlıklarını dile getirdi.

İyi Parti'de krizi çözmek için istişareler devam edecek.

"Seçilemeyecekler listesi kabul edilemez"

Partinin önde gelen bazı isimleri "Seçilmesi istenen kişiler olabilir. Ancak 'seçilemeyecekler listesi' kabul edilmez" diyor.

Kimileri de "Bunlar parti içi iktidar mücadelesidir. Kırılanlar olabilir. Ancak krizler aşılır" şeklinde görüşlerini ifade ediyor.

İyi Parti Başkanlık Divanı'nın tartışmaların sona ermesinin ardından şekillenmesi bekleniyor.