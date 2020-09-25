Araçlar ateşe verildi, kamu binaları zarar gördü, banka ve iş yerleri yağmalandı.

Gözü dönmüş terör örgütü yandaşları önlerine çıkan her şeyi yaktı yıktı, masum insanları vahşice katletti.

Tüm bunların sebebi ise HDP Genel Merkezi'nden yapılan çağrı oldu. Takvimler 6 Ekim 2014'ü gösteriyordu. Terör örgütü DEAŞ, Kobani olarak da bilinen Suriye'deki Ayn El Arab kentine saldırdı.

[Fotoğraf: AA]

Bölge insanı dışarı çıkamaz oldu

HDP'li yöneticiler, DEAŞ'ın saldırılarını bahane göstererek yandaşlarına "sokağa çıkın" çağrısı yaptı. HDP'nin çağrısı üzerine terör destekçileri sahneye çıktı. Diyarbakır'da başlayan olaylar kısa sürede çok sayıda il ve ilçeye sıçradı. Bölge insanı dışarı çıkamaz oldu.

Yaklaşık bir hafta süren ancak hafızalara 6-8 Ekim olayları olarak kazınan provokasyon eylemleri nedeniyle bazı yerlerde hayat durma noktasına geldi. En büyük zararı yine bölge insanı gördü.

Terör olaylarında yüzlerce kamu binasında hasar oluştu, maddi zarar 300 milyon liranın üzerinde oldu.

HDP'nin çağrısı ile fitili ateşlenen olaylar sadece maddi hasara yol açmadı. 2 polis şehit oldu, 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti.

Yasin Börü ve arkadaşları

Diyarbakır'da ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtan Yasin Börü ve arkadaşları da olaylarda hayatını kaybedenler arasındaydı. Onlarca kez bıçaklanan gençler, terör yandaşları tarafından barbarca katledildi. Sığındıkları binada öldürülen Yasin Börü ve arkadaşlarını önce üçüncü kattan sokağa attılar. Ardından cesetlerini yakıp üzerlerinden arabayla geçtiler. Yaşanan vahşet hala hafızlardaki tazeliğini koruyor.

Türkiye'yi kaosa sürüklemek için başlatılan olaylar bastırıldı. Ancak bir yıl aranın ardından bu kez farklı bir senaryo sahnelendi. Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Hakkari ve Van başta olmak üzere birçok yerde çukurlar kazıldı, barikatlar kuruldu.

Güvenlik güçleri teröristlerin yerleştiği il ve ilçelerde operasyon başlattı. Günlerce hatta bazı yerlerde aylarca süren operasyonlarda teröristlerin sıkıştığı anlarda yine HDP devreye girmek istedi. Selahattin Demirtaş, "Herkes bulunduğu yerden Sur'a doğru yürümelidir" dedi. Ancak 6-8 Ekim olaylarından acı bir ders çıkaran bölge halkı bu çağrıya kulak asmadı.

Yerleşim yerleri birer birer teröristlerden temizlendi. Terörün izleri de kısa sürede silindi. Türkiye üzerinde peş peşe oynanan oyunlar boşa çıkartılırken, o günlerden geriye tüyler ürperten görüntüler kaldı.