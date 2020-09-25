Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
6-8 Ekim'in faillerine operasyon: 82 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani bahanesiyle 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
6-8 Ekim'in faillerine yönelik operasyonda, dönemin HDP MYK üyeleri gözaltına alındı.
Gözaltı kararı verilenler arasında Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan, Emine Ayna, Ayla Akat Ata ile Ayhan Bilgen de bulunuyor.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakika 6-8 Ekim faillerine operasyonSon Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 08:12
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