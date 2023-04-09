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Gündem
TRT Haber 09.04.2023 15:38

İyi Parti milletvekili aday listesi kesinleşti

İyi Parti heyeti, milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu.

İyi Parti milletvekili aday listesi kesinleşti

İyi Parti heyeti 28. dönem milletvekilleri aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu.

İyi Parti'de aday gösterilen bazı isimler şu şekilde:

Ayyüce Türkeş - Adana 1'inci sıra, Bilal Bilici - Adana 2'nci sıra, Ece Güner - İstanbul 2. Bölge 4'üncü sıra, Seyithan İzsiz - İstanbul 3. Bölge 2'nci sıra, Buğra Kavuncu - İstanbul 2. Bölge 1'inci sıra, Ahmet Eşref Fakıbaba - Ankara 1. Bölge 2'nci sıra, Küşat Zorlu - Ankara 2. Bölge 2'nci sıra, Turhan Çömez - Balıkesir 1'inci sıra, Ahmet Yetim - Şanlıurfa 1'inci sıra, Uğur Poyraz - Antalya 1'inci sıra, Ünal Karaman - Konya 1'inci sıra, Gökhan Zan - Hatay 2'nci sıra, Ümit Özlale - İzmir 2'nci sıra, Sevinç Atabay - Bursa 1'inci Bölge 2'nci sıra, Şenol Sunat - Manisa 1'inci sıra, İdris Naim Şahin - Ordu 1'inci sıra, Edip Safter Gaydalı - Bitlis 1'inci sıra, Lütfullah Kayalar - Yozgat 1'inci sıra, Erhan Usta - Samsun 1'inci sıra

Ayyüce Türkeş - Adana 1'inci sıra
Bilal Bilici - Adana 2'nci sıra
Ece Güner - İstanbul 2. Bölge 4'üncü sıra
Seyithan İzsiz - İstanbul 3. Bölge 2'nci sıra
Buğra Kavuncu - İstanbul 2. Bölge 1'inci sıra
Ahmet Eşref Fakıbaba - Ankara 1. Bölge 2'nci sıra
Küşat Zorlu - Ankara 2. Bölge 2'nci sıra
Turhan Çömez - Balıkesir 1'inci sıra
Ahmet Yetim - Şanlıurfa 1'inci sıra
Uğur Poyraz - Antalya 1'inci sıra
Ünal Karaman - Konya 1'inci sıra
Gökhan Zan - Hatay 2'nci sıra
Ümit Özlale - İzmir 2'nci sıra
Sevinç Atabay - Bursa 1'inci Bölge 2'nci sıra
Şenol Sunat - Manisa 1'inci sıra
İdris Naim Şahin - Ordu 1'inci sıra
Edip Safter Gaydalı - Bitlis 1'inci sıra
Lütfullah Kayalar - Yozgat 1'inci sıra
Erhan Usta - Samsun 1'inci sıra
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