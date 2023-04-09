AK Parti'de milletvekillerinin yüzde 70'i değişecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu süreçte titiz ve detaylı bir çalışma yürüttü.

Mesaisinin büyük bir bölümünü kurmaylarıyla AK Parti Genel Merkezi’nde geçirdi.

Listeler belirlenirken anket çalışmaları da dikkate alındı.

AK Parti yenilenmiş bir kadroyla seçmen karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

3 dönem kuralı uygulandı

27'nci dönemde görev alan milletvekillerinin yüzde 70’i değişiyor. AK Parti kaynakları 3 dönem kuralının istisnasız uygulandığını belirtiyor.

Listeler hazırlanırken, büyük oranda seçim bölgesinde güçlü olan yerel aktörler öne çıkarıldı.

AK Parti'de milletvekili aday listesi büyük ölçüde şekillendi. 27. dönem milletvekillerinin yüzde 70’inin değiştiği listeye dair detaylar @trthaber’de.https://t.co/iIPYwdZQGt pic.twitter.com/Cz7lOM2DAf — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 9, 2023

Kadın aday sayısı artırıldı

AK Parti'nin önemli aktörleri ile mevcut bakanlar Anadolu şehirleri ve büyükşehirlerde aday gösterildi.

Kadın milletvekili aday sayısı geçen döneme göre artırıldı. Kritik şehirlerde kadınlar, ön sıralarda aday olarak gösterildi.

En genç isim üniversite öğrencisi

Birçok genç de listelerde kendilerine yer buldu. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan İzmir’de 2'nci Bölge 1'inci sıra milletvekili adayı oldu.

Listenin en genç ismi ise 19 yaşındaki bir üniversite öğrencisi.