İyi Parti kurucularından Taylan Yıldız partisinden istifa etti

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından İyi Parti'de istifalar devam ediyor.

İyi Parti kurucularından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Üyesi Taylan Yıldız, partisinden istifa etti.

Yıldız, meselesinin kişisel değil sistemsel olduğunu söyledi.

Twitter'dan açıklama yapan Yıldız, "Kurucusu olduğum İyi Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bir hafta geçti" diyerek bir video paylaştı.

"Sebebi kişisel değil, sistemsel" diyen Yıldız, "Bilinsin isterim ki benim kişilerle hiçbir zaman meselem olmadı. Benim başka bir meselem var: Ankara’nın gençleri duymaması meselesi… Bu meseleyi çözmek için, yeni bir gelecek için birlikte olmaya, çabalamaya, mücadele etmeye devam edelim. Ve umudu elden bırakmayalım, daha yeni başlıyoruz!" açıklamasını yaptı.

İyi Parti'de istifalar

Daha öncede İyi Parti'de 27'inci dönem İzmir milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray partisinden istifa etmişti.

Çıray, ayrılma gerekçelerini istifa dilekçesinde anlatırken partisini eleştirdi. 2020'de yapılan İyi Parti kongresinde kendisine karşı tasfiye operasyonu başlatıldığını savundu. İYİ Parti'nin kuruluş hedeflerine sinsice darbe vurulduğunu söylemişti.

İyi Parti Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu Üyesi Emine Küçükali ve Eski Devlet Bakanı ve İyi Parti kurucusu Prof. Dr. Ahat Andican partiden istifa ettiğini duyurmuştu.

Daha önce İyi Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu da Altılı Masa'daki aday belirleme süreci ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını sert sözlerle eleştirmişti.