İyi Parti 9 ilde CHP listelerinden aday gösterdi

Günlerce süren çalışmalar tamamlandı. 3 binin üzerinde aday adayının başvurduğu İyi Parti'de kesin liste belirlenerek YSK'ya teslim edildi.
Listede 4 eski bakan var
Adana 1'inci bölge ilk sırada MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş aday gösterildi. Eski bakanlardan 4 isim de listede yer buldu. İdris Naim Şahin Ordu'dan, Lütfullah Kayalar Yozgat'tan aday gösterildi. Ahmet Eşref Fakıbaba ve Edip Safder Gaydalı Ankara'dan aday yapıldı.
Milli futbolcular Karaman ve Hatay listede
Listede dikkat çeken isimler arasındaki milli futbolculardan Ünal Karaman Konya birinci sıradan, Gökhan Zan Hatay ikinci sıradan listeye girdi.
Grup Başkanvekili Erhan Usta memleketi Samsun'dan, Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu Ankara'dan, genel sekreter Uğur Poyraz ise Antalya'dan aday gösterildi.
Eski il başkanı Buğra Kavuncu da İstanbul adayı olarak listeye girdi.
9 ilde CHP listelerinden aday gösterildi
İyi Parti 9 ilde ise aday çıkarmadı. Adıyaman, Çorum, Erzincan, Hakkari, Rize, Van, Batman, Bartın ve Düzce'de İyi Parti adayları CHP listelerinden aday gösterildi.