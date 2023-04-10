Hafif Sağanak Yağışlı 11ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 10.04.2023 13:41

İyi Parti 9 ilde CHP listelerinden aday gösterdi

İyi Parti, milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. 36 milletvekilinden sadece 11'i yeniden aday gösterilirken, 9 ilde ise CHP listelerinden aday gösterildi.

İyi Parti 9 ilde CHP listelerinden aday gösterdi
[Fotograf: AA]

Günlerce süren çalışmalar tamamlandı. 3 binin üzerinde aday adayının başvurduğu İyi Parti'de kesin liste belirlenerek YSK'ya teslim edildi. 

Listede 4 eski bakan var

Adana 1'inci bölge ilk sırada MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş aday gösterildi. Eski bakanlardan 4 isim de listede yer buldu. İdris Naim Şahin Ordu'dan, Lütfullah Kayalar Yozgat'tan aday gösterildi. Ahmet Eşref Fakıbaba ve Edip Safder Gaydalı Ankara'dan aday yapıldı.

Milli futbolcular Karaman ve Hatay listede

Listede dikkat çeken isimler arasındaki milli futbolculardan Ünal Karaman Konya birinci sıradan, Gökhan Zan Hatay ikinci sıradan listeye girdi.

Grup Başkanvekili Erhan Usta memleketi Samsun'dan, Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu Ankara'dan, genel sekreter Uğur Poyraz ise Antalya'dan aday gösterildi.

Eski il başkanı Buğra Kavuncu da İstanbul adayı olarak listeye girdi.

9 ilde CHP listelerinden aday gösterildi

İyi Parti 9 ilde ise aday çıkarmadı. Adıyaman, Çorum, Erzincan, Hakkari, Rize, Van, Batman, Bartın ve Düzce'de İyi Parti adayları CHP listelerinden aday gösterildi.

ETİKETLER
İyi Parti Seçim 2023
Sıradaki Haber
HDP'nin kapatılması istemli davada süreç sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:39
Bakan Soylu AFAD'ın eğitim kampüsünü ziyaret etti
15:28
Çad, Almanya'nın Encemine Büyükelçisi'ni sınır dışı etti
15:10
Trump’ın eski danışmanı: Musk’ın maaşını Çin Komünist Partisi ödedi
15:09
Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde mayın patlaması sonucu mantar toplayan 6 kişi öldü
15:01
KKTC'de hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle aksayan uçuşlar normale döndü
15:00
Nijerya'nın Benue eyaletinde 5 gündeki saldırılarda 134 kişi öldürüldü
Depremde 35 evin yıkıldığı Adıyaman'daki 65 hanelik köy taşınıyor
Depremde 35 evin yıkıldığı Adıyaman'daki 65 hanelik köy taşınıyor
FOTO FOKUS
Evlat nöbetinin simge ismi AK Parti listesinde
Evlat nöbetinin simge ismi AK Parti listesinde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ