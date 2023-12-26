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Gündem
TRT Haber 26.12.2023 18:57

İsveç'in NATO üyeliği komisyondan geçti

İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunda Meclis'te ilk adım atıldı. Katılım Protokolü Meclis Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Ancak süreç henüz tamamlanmadı. Son sözü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu söyleyecek.

İsveç'in NATO üyeliği komisyondan geçti
[Fotoğraf: Getty]

İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin protokol Dışişleri Komisyonu'nun gündemine ilk olarak 16 Kasım'da geldi.

Ancak görüşmeler tamamlanamadı, İsveç hükümetinden taahhütlere ilişkin bilgi istendi.

Meclis Dışişleri Komisyonu saat 15.00'te ikinci kez İsveç gündemiyle toplandı.

Komisyon Başkanı Fuat Oktay, İsveç'in özellikle terörizmin finansmanı konusunda adım attığını söyledi ancak, "Terörle mücadelede henüz beklenen sonuçları göremedik" dedi.

Meclis'te süreç tamamlanmadı

Komisyondaki müzakerelerin ardından oylamaya geçildi. İsveç'in NATO'ya katılım protokolü oy çokluğu ile kabul edildi. Ancak Meclis'teki süreç henüz tamamlanmadı.

İsveç'in NATO'ya üye olabilmesi için Genel Kurul'dan da onay alınması zorunlu. Ama görüşme takvimi henüz belli değil.

Milletvekillerinin de görüşlerini bildirmelerinin ardından yapılan oylamada İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin protokol kabul edildi. Artık son sözü Meclis Genel Kurulu söyleyecek.

Tüm üye ülkelerin onayı gerekiyor

NATO’ya yeni bir ülkenin kabul edilebilmesi için tüm üye ülke Meclislerinin ayrı ayrı onay vermesi gerekiyor.

Şimdiye kadar 31 üye ülkeden 29’u İsveç’in NATO üyeliğini meclislerinde kabul etti.

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