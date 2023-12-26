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TRT Haber 26.12.2023 17:00

MİT, şehitlerin kanını yerde bırakmadı: 50'ye yakın hedef vuruldu

MİT, sorumlu düzeydeki örgüt unsurlarının da içinde bulunduğu terör örgütü PKK'ya ait Suriye Ayn El Arab, Kamışlı ve Amude'deki tesisleri imha etti, 50'ye yakın hedef vuruldu

​MİT, öncelikli olarak PKK’nın hareket kabiliyetini ve alt yapısını hedef aldı. PKK’nın kıyafetinden silahına, patlayıcısından günlük yaşam malzemesine kadar kullandığı tüm ürünleri Suriye’deki tesislerinde ürettiği tespit edildi.

Bunun üzerine, MİT'in harekete geçen saha ajanları, PKK’nın askeri, ekonomik ve lojistik tesislerinin Suriye’de Kamışlı, Amude ve Ayn el Arab bölgelerinde sivil görünümlü olarak faaliyet yürüttüğünü belirledi. Tüm tesislere ait konum bilgileri merkeze aktarıldı.

Örgüte yönelik strateji belirlenip, hazırlıkların tamamlanmasının ardından operasyon için düğmeye basıldı.

Operasyonda, örgüte ait hedeflenen tüm alt yapı tesisleri nokta atışı ile imha edildi, 50’ye yakın hedef vuruldu.

Sivillerin zarar görmemesi için azami hassasiyet gösterildi

Operasyonda öncelikle sivil hassasiyetine dikkat edildi. Halkın zarar görmemesine azami hassasiyet gösterildi.

Güvenlik kaynakları; MİT’in icra ettiği operasyonlar esnasında, sivil şahısların ve sivil yerleşim binalarının zarar görmemesi konusuna azami önem verdiğini aktardı.

Sorumlu düzeydeki örgüt unsurlarının da içinde yer aldığı kritik yerleşke/karargah ve tesislerinden oluşan hedeflerin başarılı şekilde imha edildiği, MİT’in operasyonlarının, sınır güvenliğimize yönelik tehditlerin bertaraf edilmesi, örgütün Türkiye'ye yönelik eylemsel kapasitesinin ve operasyonel hedeflerinin akamete uğratılmasına önemli katkılar sağladığı görüşü öne çıktı.

MİT’in, 12 şehidin kanının yerde kalmaması için, Suriye ve Irak sahalarında operasyonlarına etkin şekilde devam edeceği öğrenildi.

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