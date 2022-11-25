İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu'nda yaşanan bombalı terör saldırısı sonrasında İstiklal Caddesi'nde güvenlik, huzur ve asayişin korunması, mevcut yaya trafiği akışının hızlandırılması konularında alınması gereken önlemleri yayımladı.

Açıklamada, 13 Kasım'da gerçekleştirilen bombalı terör saldırısı sonucunda 81 kişinin yaralandığı, 6 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Yaklaşık 1400 metre uzunluğunda ve ülkenin en yoğun yaya trafiğine sahip durumda bulunan İstiklal Caddesi’nde faaliyet gösteren mağaza işletmecileri, esnaflar, mesleki teşekküller, yerel yönetimler ve güvenlik birimleriyle yapılan tüm istişarelerde ortak talebin, tramvay ulaşımı ve yaya trafiğinde akışın sağlanması ve sürekliliğin korunması olduğu belirtildi. Öte yandan, kamu düzeni ve esenliği ile genel asayişin sağlanmasında da aynı hususun kritik önem teşkil ettiği ifade edildi.

[Grafik: Şeyma ÖZKAYNAK/ TRT Haber]

Bu nedenlerle İstiklal Caddesi'nde, "Herhangi bir amaçla cadde üzerindeki işletmeler tarafından caddeye masa, sandalye, pano, seyyar tabela vb. konulmasına, stant kurulmasına, sergi açılmasına, seyyar satış yapılması ve satış tezgahı konulmasına, sosyal, kültürel veya ticari etkinlikler düzenlenmesine, toplu veya bireysel sokak müzisyenliği ve performans gösterileri yapılmasına, hanutçuluk faaliyetlerine ve benzerlerine, kesinlikle izin verilmeyecektir” denildi.

Yetkili ve sorumlu kurum/kuruluşlar tarafından gerekli tedbirlerin alınması, emre aykırı davrananlar hakkında gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesi hususlarıın uygulanacağı belirtildi.