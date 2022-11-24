Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe 23:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Depremzedelere eşya ve kira yardımı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Depremde ağır hasar alan konutlarda 90 bin liraya kadar eşya yardımı yapacağız. 30 bin liraya kadar da kira ve taşınma yardımı gerçekleştireceğiz" dedi.
Ayrıntılar gelecek...
Etiketler: Süleyman Soylu Deprem Düzce
Son Haberler
- 23:48
- 23:35
- 23:27
- 23:09
- 23:03
Sıradaki Haber
Bakan Yanık: Düzce'ye gerekli destekleri sağlayacağız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz