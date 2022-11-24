Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan yazılı açıklamada, merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan ve birçok ilde hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede başlatılan çalışmalara ilişkin son durum hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, bölgede en büyüğü 4,3 olmak üzere, toplamda 233 artçı deprem meydana geldiği belirtildi.

Düzce’de 37 kişi, İstanbul’da 2 kişi, Bolu’da 14 kişi Zonguldak’ta 10 kişi, Sakarya’da 26 kişi ve Bursa’da 4 kişi olmak üzere toplam 93 yaralı olduğu belirtilirken, 13 kişinin ise tedavilerinin hastanelerde devam ettiği bildirildi.

Düzce'ye 17 milyon liralık acil yardım ödeneği gönderildiğinin bildirildiği açıklama ayrıca şunlar kaydedildi;

Bölgede İlgili Kurum ve Kuruluşlarımızla Çalışmalarımız Sürüyor. Toplamda 3.748 personel ve 812 araç görevlendirildi.

Afet Hasar Tespit, Afet Altyapı, Afet Ayni Depo grupları bölgede çalışmalara başlamış olup, Afet Psikososyal grubu tarafından 3.141 kişiye psikososyal destek hizmeti verilmiştir.

Afetten etkilenen tüm il ve ilçelerde elektrik ve doğalgaz kesintisi bulunmamaktadır.

Bölgeye 10 adet mobil baz istasyonu sevk edilmiştir.

Afet Beslenme Grubu Türk Kızılay tarafından 17.997 sıcak yemek, 21.100 çorba, 23.824 ikramlık malzeme, 20.238 sıcak-soğuk içecek dağıtılmıştır. Ayrıca 4.210 battaniye dağıtımı yapılmıştır.