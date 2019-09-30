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İstiklal Caddesi'nde öldürülen İTÜ'lü Halit Ayar'ın katillerine istenen ceza belli oldu30 Eylül 2019 Pazartesi 15:44 - Son Güncelleme 30 Eylül 2019 Pazartesi 16:07
İTÜ'lü Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin iki sanık hakkında iddianame hazırlandı. Sanıklar hakkında 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 73 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Savcılık, Halit Ayar'ı öldürülmesi suçundan şüpheliler Emra Yaşar ve Erhan Kurdal hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenledi.
Şüpheliler hakkında ayrıca "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Nitelikli yağma teşebbüs" suçlarından toplam 48 yıl 6'şar ay hapis ve 73'er yıla kadar hapisleri istendi.
Kaynak: DHA, İHA
Etiketler: İstiklal Caddesi