İşte Süleymaniye'deki nokta operasyonun görüntüleri

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "gençlik topluluğu kadın genel sorumlusu" Rojda Bilen'i Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirmişti.
Güvenlik kaynaklarından paylaşılan görüntülerde, MİT’in terörist Bilen’i adım adım izlediği görüldü.
Bugün teröristin etkisiz hale getirildiği anların görüntüleri paylaşıldı. Süleymaniye kırsalındaki operasyonda SİHA’lı takip ve etkisiz hale getirilme anı yer aldı.
Mavi listede aranıyordu
MİT, "Bişeng Brüsk" kod adlı Bilen'in Süleymaniye kırsalındaki Pencevin ilçesinde bulunduğunu tespit etmişti.
Terörist Bilen, MİT'in operasyonuyla Süleymaniye'de etkisiz hale getirimişti.
Örgüte 2011'de yılında katılan Bilen'in, Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arandığı ve İçişleri Bakanlığı "terör arananlar" listesinde mavi kategoride yer aldığı belirtildi.