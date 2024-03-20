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Gündem
TRT Haber 20.03.2024 09:50

İşte Süleymaniye'deki nokta operasyonun görüntüleri

Milli İstihbarat Teşkilatı, dün Süleymaniye'de etkisiz hale getirilen PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Rojda Bilen'e yönelik operasyonun görüntülerini paylaştı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "gençlik topluluğu kadın genel sorumlusu" Rojda Bilen'i Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirmişti.

MİT'ten Süleymaniye'de operasyon: PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz
MİT'ten Süleymaniye'de operasyon: PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz

Güvenlik kaynaklarından paylaşılan görüntülerde, MİT’in terörist Bilen’i adım adım izlediği görüldü.

Bugün teröristin etkisiz hale getirildiği anların görüntüleri paylaşıldı. Süleymaniye kırsalındaki operasyonda SİHA’lı takip ve etkisiz hale getirilme anı yer aldı.

Mavi listede aranıyordu

MİT, "Bişeng Brüsk" kod adlı Bilen'in Süleymaniye kırsalındaki Pencevin ilçesinde bulunduğunu tespit etmişti.

Terörist Bilen, MİT'in operasyonuyla Süleymaniye'de etkisiz hale getirimişti.

Örgüte 2011'de yılında katılan Bilen'in, Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arandığı ve İçişleri Bakanlığı "terör arananlar" listesinde mavi kategoride yer aldığı belirtildi.

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MİT PKK/KCK PKK/YPG Terör Örgütü Terör Saldırısı Terörle Mücadele
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