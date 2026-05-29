İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü etkinliklerle kutlanıyor

İstanbul’un fethinin 573. yıl dönümü, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen bir dizi özel etkinlikle kutlanıyor. Şehrin tarihi noktalarında gerçekleştirilen dijital deneyimler ve kültürel programlarla, fethin mirası gelecek nesillere aktarılıyor.

İletişim Başkanlığı himayesinde hazırlanan ve Sultanahmet Meydanı’nda ziyarete açılan “Zihnin Fethi” dijital deneyim alanı, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Etkinlik kapsamında hazırlanan video mapping gösterilerinde, İstanbul’un fethi sadece bir toprak kazanımı olarak değil; düşünce, bilim ve kültür dünyasını Doğu-Batı ekseninde yeniden şekillendiren köklü bir süreç olarak ele alınıyor.

Fethin bilimsel mirası ve "Türkiye Yüzyılı" vizyonu

Sultanahmet Meydanı'ndaki özel etkinlik çadırında sunulan gösterimlerde, Fatih Sultan Mehmet’in entelektüel kişiliği ön plana çıkarılıyor. Fatih’in Doğu ve Batı klasiklerine duyduğu ilgiden, gemilerin karadan yürütülmesindeki matematiksel dehasına ve Şahi toplarının dökümündeki balistik hesaplamalarına kadar geniş bir perspektif izleyiciye sunuluyor.

Gösteride ayrıca, Ali Kuşçu’nun astronomi çalışmalarıyla temelleri atılan bilimsel mirasın, günümüzde milli teknoloji hamlesiyle taçlanan "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna nasıl kaynaklık ettiği kronolojik bir anlatımla aktarılıyor. Ayasofya’nın tarihi sürekliliği, yerli uydular ve havacılık alanındaki gelişmelerle bağdaştırılarak dijital bir görsel şölenle sergileniyor.

Rumeli Hisarı surlarında dijital estetik

Fetih kutlamalarının bir diğer önemli noktası ise Rumeli Hisarı olacak. Hisar surlarında bu akşam saat 21.00’de gerçekleştirilecek video mapping gösterisinde, Fatih Sultan Mehmet’in askeri dehası ile dönemin statükosu arasındaki mücadele dijital sanatla buluşacak.

Lojistik başarılar ve fetih anlayışındaki adalet ilkesinin vurgulanacağı gösteride; tarihi doku, Türkiye'nin yerli ve milli gücü KAAN ile İHA/SİHA sistemlerine uzanan bir anlatımla tamamlanacak. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinlik, İstanbullulara görsel bir deneyim sunacak.

İstanbul’un meydanlarında mehter sesleri yükselecek

Fetih coşkusunu şehrin dört bir yanına yaymak amacıyla İstanbul’un sembol meydanlarında mehteran konserleri düzenlenecek. Jandarma Mehteran Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birlik Komutanlığı ve İstanbul Mehter Orkestrası’nın sahne alacağı konserler; Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye, Kartal, Taksim, Eminönü ve Eyüpsultan gibi pek çok noktada vatandaşlarla buluşacak.

Fatih Camii ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde de gerçekleştirilecek olan performanslarla, tarihi hafızanın diri tutulması ve kültürel mirasın yaşatılması hedefleniyor.