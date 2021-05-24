Haziran ayı itibarıyla 20 yaş üzerindeki herkes aşılanacak. Hastanelerde yeni aşı takvimine yönelik hazırlıklar başladı.

"Aşı polikliniği açma anlamında elimiz zengin"

Hazırlıklara ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Şu an açılmış randevuların sadece 5/1'i doluyor. Biz mevcut halimizle hazırlıklıyız ama randevu sayısı ve talep artarsa yine karşılık verebilecek bir altyapımız var. Hem alan genişletme hem de poliklinik olur. Aşı polikliniği açma anlamında elimiz zengin. Sıkıntı yok" dedi.

MRNA aşılarının saklama koşullarının değişmesi de, aşıların uygulamasını kolaylaştırdı.

"MRNA aşılarının -70 gibi zor şartlarda saklanması gerekliydi ve 2 ile 8 derecelik aralığa indiğinde ise 120 saatten bahsediyorduk. Ama yeni veriler bunu çok daha uzun süre 2 ile 8 derecede saklanabileceğini gösteriyor. Bu da aslında elimizi güçlendirdi."



Uzmanlar, salgının önüne geçmek için sırası gelen herkesin randevu alıp aşı yaptırması gerektiğini vurguluyor.

"Bulabildiğiniz ilk aşıyı olun"

"Bütün aşıların çok ciddi oranda koruyuculuğu ve düşük oranda yan etkileri olduğunu biliyoruz. O yüzden bu veriler şunu gönül rahatlığıyla söylemeye itiyor. Bulabildiğiniz ilk aşı randevusunu alın ve ilk aşıyı olun. Çünkü aşıların işe yaradığını biliyoruz"

Kamera: Hakan Demir

