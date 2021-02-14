İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 17 Şubat'a kadar ara verildiğini açıkladı.

Vali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli İstanbullular; güzel bir kış günündeyiz. Yoğun kar yağışı ve fırtına devam ediyor. Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 17.02.2021 Çarşamba gününe kadar ara veriyoruz."