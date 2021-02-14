Haber Giriş: 14 Şubat 2021 Pazar 18:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da yüz yüze eğitime kar engeli
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı ve fırtına nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 17 Şubat'a kadar ara verildiğini açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 17 Şubat'a kadar ara verildiğini açıkladı.
Vali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
"Kıymetli İstanbullular; güzel bir kış günündeyiz. Yoğun kar yağışı ve fırtına devam ediyor. Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 17.02.2021 Çarşamba gününe kadar ara veriyoruz."
Kıymetli İstanbullular;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 14, 2021
Güzel bir kış günündeyiz. Yoğun kar yağışı ve fırtına devam ediyor.
Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 17.02.2021 Çarşamba gününe kadar ara veriyoruz.
Dikkati ve tedbiri elden bırakmayalım.#Kar#İstanbul
https://t.co/FW1U81ddw0 pic.twitter.com/IEZfVhufZ9
Etiketler: İstanbul Valiliği Kar Yağışı Yüz Yüze Eğitim
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