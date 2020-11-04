İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Ali Yerlikaya başkanlığında video konferans yöntemi ile bir araya geldi.

Toplantı sonrası Vali Yerlikaya açıklama yaptı:

"İstanbul'da tüm kamu, kurum ve kuruluşlarımız kademeli mesaiye geçmişti. Bugünden itibaren dönüşümlü ve uzaktan çalışma yöntemlerinin kapsamı genişliyor.



60 yaş ve üstü çalışanlar, hamile, kronik rahatsızlığı bulunanlar, 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlar idari izinli olup evden çalışabilecek. Tüm kamu kurumları dönüşümlü çalışacak.

İşçi ve işveren sendikalarımız, meslek odalarımız, STK'larımız ile istişareler ettik. Sanayide çalışanların 07.00'de mesaiye başlaması kararı alındı. 9 Kasım'dan itibaren başlayacak."