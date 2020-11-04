Haber Giriş: Kaynak: AA
Gümrükte 7,7 milyon lira değerinde elektronik sigara ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Gümrük muhafaza ekiplerince Sarp Gümrük Kapısı'nda 2 tırda toplam 71 bin adet elektronik sigara (e-sigara) tütünü ele geçirildi. Ürünlerin değerinin 7 milyon 700 bin lira olduğu belirlendi.
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gümrük kapısına farklı zamanlarda giriş yapan iki tır riskli olarak değerlendirildi.
X-ray tarama cihazına sevk edilen ve dorselerinde şüpheli yoğunluk tespit edilen tırlar dedektör köpeğiyle arandı.
Tırlardan birinin gizli bölmesinde 40 bin, diğerinde 31 bin adet e-sigara tütünü olduğu belirlendi.
Ele geçirilen ürünlerin gümrüklenmiş değeri yaklaşık 7 milyon 700 bin lira olarak hesaplandı.
Etiketler: Ticaret BakanlığıSon Güncelleme: 4 Kasım 2020 Çarşamba 12:39
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