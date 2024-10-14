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TRT Haber 14.10.2024 15:28

İstanbul'da suç örgütlerine operasyon: 157 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul polisinin 2 organize suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonlarda 157 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İstanbul'da suç örgütlerine operasyon: 157 gözaltı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, haklarında İnterpol'ün Kırmızı Bülteniyle arama kararı bulunan ve elebaşılığını yurt dışında tutuklu olarak bulunan B.B. ve yine yurtdışında tutuklu bulunan B.C.G.'nin yaptığı 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik "Kuyu-36" operasyonlarının düzenlendiğini ifade etti.

Operasyonlarda organize suç örgütü üyesi 157 şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti;

Aziz milletimizin huzurunu kaçıranları, suç işleyenleri yakalamaya devam edeceğiz. Organize suç örgütlerine yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu çalıntı araç veya kasklı motosikletlerle 100 farklı eyleme karıştığı tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, yağma, yağma amaçlı tehdit, silah ticareti, uyuşturucu madde imal ve ticareti, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, tehdit ve mala zarar verme suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu: 40adet ruhsatsız tabanca, 10 adet otomatik tabanca, 5 adet pompalı tüfek, 3 adet AK 47 uzun namlulu tüfek, 2 adet el bombası, 9 adet çelik yelek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.

Operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.

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Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı İstanbul Suç Örgütü
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