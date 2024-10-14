Türkiye-İzlanda maçı saat 21.45'te başlayacak

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. maçında bu akşam İzlanda ile deplasmanda karşılaşacak. TSİ 21:45'te başlayacak olan İzlanda-Türkiye maçının ertelenme ihtimali bulunuyordu.

Mücadelenin oynanacağı Laugardalsvöllur Stadı'nın maç saatinde don tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ifade edilmişti. UEFA yetkilileri statta yaptıkları incelemeden sonra mücadelenin oynanmasına karar verdi.

TFF'den yapılan açıklamada da "İzlanda - Türkiye maçı bugün planlandığı yer ve saatte oynanacaktır" denildi.