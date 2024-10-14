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TRT SPOR 14.10.2024 14:30

Türkiye-İzlanda maçı saat 21.45'te başlayacak

A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda'ya konuk olacağı maçı UEFA yetkilileri ve hakemler yaptıkları son kontrolün ardından oynatma kararı verdi.

Türkiye-İzlanda maçı saat 21.45'te başlayacak

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. maçında bu akşam İzlanda ile deplasmanda karşılaşacak. TSİ 21:45'te başlayacak olan İzlanda-Türkiye maçının ertelenme ihtimali bulunuyordu.

Mücadelenin oynanacağı Laugardalsvöllur Stadı'nın maç saatinde don tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ifade edilmişti. UEFA yetkilileri statta yaptıkları incelemeden sonra mücadelenin oynanmasına karar verdi.

TFF'den yapılan açıklamada da "İzlanda - Türkiye maçı bugün planlandığı yer ve saatte oynanacaktır" denildi.

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