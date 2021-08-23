Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü, bazı kişilerin Forex piyasasında yatırım dolandırıcılığı yaptığı konusunda yapılan ihbar üzerine, teknik ve fiziki takip sonucu 22 lokasyon tespit etti.

Belirlenen adreslere sabahın erken saatlerinde yapılan baskınlara bir polis helikopteri de havadan destek verdi.

Operasyon öncesinde ise şüphelilerin internet ortamında herhangi bir işlem yapamaması için mobil jammer devreye alındı.

Aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.