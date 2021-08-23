Haber Giriş: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 08:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da siber dolandırıcılara operasyon: 20 gözaltı
İstanbul polisi şafak vakti 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yatırım dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla 20 şüpheli gözaltına alındı.
Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü, bazı kişilerin Forex piyasasında yatırım dolandırıcılığı yaptığı konusunda yapılan ihbar üzerine, teknik ve fiziki takip sonucu 22 lokasyon tespit etti.
Belirlenen adreslere sabahın erken saatlerinde yapılan baskınlara bir polis helikopteri de havadan destek verdi.
Operasyon öncesinde ise şüphelilerin internet ortamında herhangi bir işlem yapamaması için mobil jammer devreye alındı.
Aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Dolandırıcılık Siber Suçlar
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