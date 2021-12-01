Beylikdüzü'nde fırtına etkisiyle çatı tadilatı için kullanılan suntalar bir anda havalandı. O sırada otoparkta çalışan çatı ustasına çarptı.

Sitede yaşanan olayı anlatan Enes Aslan, “Şiddetli rüzgar vardı. Yerdeki suntalar bir anda havalandı. Çatı ustasına çarpıp düşürdü. Yardımına buradaki komşular koştu. Usta, hafif yaralandı” dedi.

Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda ise komşusunun tabelasının uçtuğunu gören vatandaş, yardım etmek istedi. İki kişinin tabelayı kaldırmak için mücadele ettiği o anlarda şiddetli rüzgarın esmesiyle yardıma gidenlerden biri tabela ile birlikte uçtu.

Metrelerce savrulan adam şans eseri yaralanmadı. Yaşananlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Büyükçekmece'nin Güzelce Mahallesi'ndeki marinada da hızı saatte 130 kilometreyi bulan fırtına sırasında denizden dev dalgalar yükseldi.

Marinada park halinde bulunan bir hafif ticari araç, denizden yükselen dev dalgaların etkisiyle suya düştü. Yaralananın olmadığı olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.