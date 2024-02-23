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TRT Haber 23.02.2024 01:35

İstanbul'da kentsel dönüşüm desteğinin detayları netleşti

İstanbul'da yürütülecek kentsel dönüşüm çalışmaları için hak sahiplerine verilecek maddi destek miktarı netleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla hak sahiplerine bir konut için 700 bin liraya kadar hibe, 700 bin liraya kadar da kredi verilecek.

İstanbul'da kentsel dönüşüm desteğinin detayları netleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'da kentsel dönüşüme destek kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre hak sahiplerine bir konut için 700 bin liraya kadar hibe, 700 bin liraya kadar da kredi desteği verilecek.

İş yerleri için ise 350 bin liraya kadar hibe, 350 bin liraya kadar da kredi desteği sağlanacak.

Kredilerin vadesi 10 yıl olacak. İlk 12 taksite faiz uygulanmayacak.

Kiracılara tahliye desteği

İnşaat yapımı için verilecek hibe haricinde kiracılara da bir kereye mahsus ve karşılıksız 100 bin lira tahliye desteği sağlanacak. 

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İstanbul Kentsel Dönüşüm
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