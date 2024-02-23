Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlara yapılan üst düzey atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Hurşit Yıldırım getirildi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ahmet Türkoğlu atandı.

Birol Güven, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Sinema Genel Müdürü olarak görevlendirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına Hasan Kaymak atandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Ekrem Candan getirildi.

Veysi Kurt, Devlet Demir yolları İşletmesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'ne de Kadir Gurbetci atandı.